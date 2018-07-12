Kaçarken yakalanan FETÖ’cüler adliye sevk edildi

İzmir’de “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme Suçlarından” aranan olan B.E.Ç. sahte kimlikli M.K (eski Üsteğmen-ihraç)) ve M.F.A sahte kimlikli M.Ç. (Üsteğmen-ihraç) isimli şahıslar Muğla TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM görevlileri tarafından yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalanmıştı. Yapılan araştırmalarda, şahısların yurt dışına kaçmayı planladıkları Marmaris’te bir apartta da kaldıkları öğrenilmesinin ardından bu apartta başka şahıslarında olabileceği değerlendirilmesi üzerine yapılan aramalarda iki şüphelinin eşleri olduğu açıklanan Z.Ç ve Z.K isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliden elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler adli işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.