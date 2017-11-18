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18 Kasım 2017 18:50

Kaçmalarına saatler kala yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası’na kaçma hazırlığında olan 12 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Kaçmalarına saatler kala yakalandılar

18 Kasım 2017 18:50


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma doğrultusunda Bitez Sahili’ndeki bir otele baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile onlara organizatörlük yaptıkları değerlendirilen 2’si İranlı 2‘si Türk 4 kişi gözaltına alındı.


Otelden alınan kaçak göçmenler işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelileri KOM Grup Amirliğine sevk edildi.




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