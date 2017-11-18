Kaçmalarına saatler kala yakalandılar

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma doğrultusunda Bitez Sahili’ndeki bir otele baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile onlara organizatörlük yaptıkları değerlendirilen 2’si İranlı 2‘si Türk 4 kişi gözaltına alındı.

Otelden alınan kaçak göçmenler işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelileri KOM Grup Amirliğine sevk edildi.