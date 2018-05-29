Kadın çiftçilere “Sürü Yönetimi Elemanı” kursu

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde 13’ü kadın, 17 kursiyerin katılımıyla açılan kursta yetiştiricilere, İş sağlığı ve güvenliği kuralları, sürünün sevk ve idaresini sağlayabilme, sürüyü besin varlığına göre besleme, dönemlere göre bakım işlerini yapma, hayvan sağlığını koruma gibi konularda

eğitim veriliyor.

İlçe Müdürlüğü tarafından görerek, gözlem yaparak ve bizzat uygulayarak, aldıkları teorik bilgilerin kalıcı hale gelmesi için kursiyerlerle, Dalaman Açık Ceza Evi Hayvancılık Birimine teknik gezi düzenlendi. Teknik geziye Dalaman Açık Ceza Evi Hayvancılık Birimi Veteriner Hekimleri eşlik etti. Kursiyerlere, koyun ırkları, koyun keçi barınakları, yavruların bakımı, yemlerin özellikleri, rasyon hazırlama, koruyucu hekimlik, aşılama konularında uygulamalı olarak bilgiler verildi.

Ayrıca talepler doğrultusunda işletmedeki büyükbaş hayvancılık birimi ve tavukçuluk birimi de gezildi. Süt sağım üniteleri, buzağı bakım ünitelerinde de incelemeler yapılıp bilgiler alındı.

Sahada bizzat bu işi yapan ve sertifikalarını aldıktan sonra profesyonel olarak hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerine devam edecek olan yetiştiriciler tarafından, teknik gezinin faydalı olduğu dile getirildi.