İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kırçiçeği Bodrum Basketbol: 58 - Beşiktaş: 102

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol Beşiktaş'a 58-102 yenildi.



Salon: Binnaz Karakaya


Hakemler: Fatih Güler, Ozan Gönen, Alican Alıcı


Kırçiçeği Bodrum Basketbol: Brandi Harvey-Carr 26, Beril Albayrak, Deniz Ataer 4, Aycan Aktaş 4, Ciara Andrews 6, Begüm Taşkın 5, Esma Çelen Türk 4, Kübra Turan 2, Fatma Ata 5, Ece Deniz Onat, İrem Çavuşoğlu 2


Başantrenör: Hakan Yörükoğlu


Beşiktaş: Kelsey Mitchell 21, Bahar Çağlar 6, Esra Atacan 6, Evelyn Akhator 8, Kübra Siyahdemir 6, Elif Bayram 2, Bahar Yapar 6, Hilal Bayraktar 2, Melek Uzunoğlu 10, Viktoria Mircheva 25, Nisa Yalçın 6, Nurcan Ceren Ciğerci 4


Beşiktaş: Aziz Akkaya


1. periyot: 14-32 (Beşiktaş lehine)


Devre: 30-57 (Beşiktaş lehine)


3. periyot: 41-85 (Beşiktaş lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.