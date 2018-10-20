Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kırçiçeği Bodrum Basketbol: 58 - Beşiktaş: 102

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol Beşiktaş'a 58-102 yenildi.
Salon: Binnaz Karakaya
Hakemler: Fatih Güler, Ozan Gönen, Alican Alıcı
Kırçiçeği Bodrum Basketbol: Brandi Harvey-Carr 26, Beril Albayrak, Deniz Ataer 4, Aycan Aktaş 4, Ciara Andrews 6, Begüm Taşkın 5, Esma Çelen Türk 4, Kübra Turan 2, Fatma Ata 5, Ece Deniz Onat, İrem Çavuşoğlu 2
Başantrenör: Hakan Yörükoğlu
Beşiktaş: Kelsey Mitchell 21, Bahar Çağlar 6, Esra Atacan 6, Evelyn Akhator 8, Kübra Siyahdemir 6, Elif Bayram 2, Bahar Yapar 6, Hilal Bayraktar 2, Melek Uzunoğlu 10, Viktoria Mircheva 25, Nisa Yalçın 6, Nurcan Ceren Ciğerci 4
Beşiktaş: Aziz Akkaya
1. periyot: 14-32 (Beşiktaş lehine)
Devre: 30-57 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 41-85 (Beşiktaş lehine)