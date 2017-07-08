Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 18:30

Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 12 hektar otluk ve makilik alan kül oldu.

Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı

08 Temmuz 2017 18:30

Bir ev yanmaktan son anda kurtulurken kadınlar yangına bidonlarla su taşıdı.


Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi Dereköy mevkiindeki tepede makilik alanda yangın çıktı. 12 hektarlık alanın kül olduğu yangına 3 helikopter, 1 uçak, 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 itfaiye aracı, 14 yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına müdahale güçlükle sağlandı.


Yangının rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Zeytin ağaçları yangından zarar görürdü. Bir evin bahçesine kadar ulaşan alevler ev sahibinin ve orman işçilerinin müdahalesiyle eve 5 metre kala söndürüldü. Ev sahibi ise 5 litrelik su bidonu ile yanığı söndürmeye çalıştı. Ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahale eden ev sahipleri son anda evi yanmaktan kurtardı.



Damacanalarla yangına müdahale


Dere köyden gelen 6 kadın ise ellerinde su dolu damacanalarla yangına müdahale etmek için seferber oldu. Kadınlar engebeli araziye girerek yangında sönmeyen bölgelerinde su taşıdı. Vatandaşların da yardımıyla yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:47
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!