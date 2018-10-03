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Kafaca'da 19'uncu Geleneksel Boğa güreşleri Pazar günü

Yapıldığı her dönem büyük beğeni ve coşkuyla gerçekleşen “Geleneksel Kafaca Boğa Güreşi”, 3 yıl aradan sonra bu yıl 19’uncusu düzenlenecek.

Yapıldığı her dönem büyük beğeni ve coşkuyla gerçekleşen “Geleneksel Kafaca Boğa Güreşi”, 3 yıl aradan sonra bu yıl 19'uncusu düzenlenecek.


Muğla'da boğa severlerin merakla beklediği Geleneksel Kafaca Boğa Güreşi, 7 Ekim 2018 Pazar günü Kafaca mahallesinde gerçekleşecek. Kafaca İlköğretim Okulu yararına düzenlenecek olan güreşe değişik illerden kendini kanıtlamış boğalar katılacak.


Etkinlik öncesi davetlere başlayan 19. Kafaca Boğa Güreşleri düzenleme komitesinden Kafaca Gençleri, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Kafaca gençleri, ziyarette 19. Kafaca Boğa Güreşleri anısına Yılmaz'a kendisi için özel olarak hazırlatılan poşu ve ajandayı takdim etti.


19. Kafaca Boğa Güreşlerine katılımın yoğun olması beklenirken, Kafaca Gençleri etkinlik için tüm hazırlıklarını tamamladı.

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