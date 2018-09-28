Kahvehanede garsonluk yaparken karşıdaki giyim mağazasını soydu

Datça'nın İskele Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede garsonluk yapan şahıs, karşıda bulunan giyim mağazasını soyduktan sonra yan tarafta bulunan odada yatarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça İskele mahallesi 93. Sokakta bulunan tekstil ve giyim mağazasında bu sabah saat 03.00 sıralarında hırsızlık meydana geldi. İşyeri sahibi Emre Yetik, sabah 09.00'da iş yerine geldiğinde işyeri camının açık olduğunu, askıdaki bir miktar giyim malzemesinin olmadığını fark etti.

Hemen iş yeri kameralarını inceleyen Yetik, iş yerinin bitişiğinde tek bir odada kalan ve yine aynı mahallede kısa süre önce kahvehanede çalışmaya başlayan C.C'nin iş yeri camını iterek açıp, kolunun ulaştığı kıyafetleri poşete doldurarak kaldığı yere götürdüğünü gördü. Hemen polise haber veren Yetik, C.C'nin yanına giderek, “İş yerimde hırsızlık yapmışsın” dedi. Yaptığı hırsızlığı inkar etmeyen C.C., çaldığı kıyafetleri Emre Yetik'e geri verdi.

Bu arada kaçma teşebbüsünde de bulunmasına rağmen Emre yetik tarafından kaçması engellenen Cem Coşkun polisleri beklemeye başladı.

Bu arada olay yerine gelen polis, yaptığı GBT sorgulamasında C.C'nin cezaevi firarisi olduğu, hırsızlık suçlardan aranıldığını öğrenerek gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.