Kahvehaneden sanat atölyesine

Ödüllü ressam Setenay Özbek, Bodrum Geriş'de köy kahvesini kendi elleriyle bir sanat atölyesine dönüştürdü. Artık sanat atölyesi, çocukların resim yaptığı küçük bir resim okulu haline geldi.

Dünyanın sayılı eğlence, turizm merkezlerinden biri olan Bodrum her yıl yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bodrum'a yerleşenlerin sayısı da gittikçe artıyor. Bu cazibe merkezine yerleşenlerden biri de ödüllü ressam Setenay Özbek oldu. Ressam Özbek, 3 yıl önce yerleştiği Bodrum'da resimlerini daha iyi yapabilmek için yer arayışına girdi. Yalıkavak'ta Geriş'e geldiğinde ise “burada olmalıyım” dedi. Ressam Özbek köy kahvesini kendi elleriyle bir sanat atölyesine dönüştürdü. Artık sanat atölyesi, çocukların resim yaptığı küçük bir resim okulu haline geldi.

Çocukların resimlere gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ressam Özbek, "Gümüşlük-Yalıkavak arasında tepeyi tırmanınca güzel bir köy meydanı karşılar sizi; muhteşem manzarasıyla, cennetten bir köşe. İşte o meydanda bir gün atölyemin olmasını hayal etmiştim. 1 Eylül günü atölyemi açmanın sevincini Bodrum ve Geriş halkı ile birlikte kutladık. Aynı gün köyde bir de düğün vardı. Şenlikli bir açılış; bu cennet köye uyan.. Her gün atölyemin küçük, eski demirden yapılmış kapısını açarken içimi büyük bir sevinç ve huzur kaplıyor. Yıllarca bu huzuru ve sevinci yüreğimde bir yerlerde saklamışım. Aslında bu sevincin kaynağı her gün atölyeme gelen sanatseverler ve en çok sevinç veren ise küçük çocuklar. Onların resimlerime gösterdikleri ilgi. Bazen yetişkinlerin göremediği birçok şeyi görüp fark eden, akıllı akıllı sorular soran çocukların içtenliği beni çok mutlu ediyor. Küçük bir kızın babaannesinin elinden kopup kapımın önünde içeriye girip benimle birlikte resim yapmak için babaannesine ‘ben buraya gitmek istiyorum babaanne' diye yalvarmasını işitmek; beni çok etkiledi. Bütün bunların sonucunda her Pazar günü öğleden sonra atölyemi çocuklara açmaya ve onlarla resim dersleri yapmaya karar vermeme neden oldu. Bu gönüllü çalışma sonucunda onların ürettikleri resimlerle, çocuklara bir sergi açacağım" dedi.

Sanat atölyesini neden Bodrum Geriş'te açtığını anlatan ressam Özbek, "Niçin Bodrum'a yerleştin? diye sorarsanız, maviye tutkumdan olsa gerek diye cevap veririm. Bir ada çocuğu olarak daima denize yakın yaşamayı sevdiğim için gerçek bir kültür-sanat yarımadası olan Bodrum'da yaşamayı ve çalışmayı tercih ettim. Bodrum her yıl Eylül'den itibaren sanatla yaşıyor. Büyük kentlerde zaman bulamadığımız için gidemediğimiz kaçırdığımız sanat etkinliklerini Bodrum'da takip ediyoruz. Kişisel olarak istediğim zaman sosyalleşip, istemediğimde yalnız kalabildiğim eşsiz güzellikte bir yer. Burada insan doğaya, tarihe, her şeyin doğalına, sakinliğe, sessizliğe, acelesizliğe kendini bırakıp yaşadığı anın farkına varıyor. Böylesi bir ortamda daha üretken bir sanat hayatım ve gerçekleştirmeyi umduğum projelerim için enerjim var" şeklinde konuştu.

Ressam Özbek sözlerine şöyle devam etti: "Geriş köyündeki köy kahvehanesini restore ederek yaptığım bu atölyede Geriş 'teki çocuklarla ve yetişkinlerle resim çalışmaları yapıyorum. Çocuklarla sürdürdüğüm derslerden ücret almıyorum. Yetişkinlere verdiğim derslerin kazancını da onların resim malzemelerine kaynak oluşturmayı amaçladım. Zaman zaman derslerimize Bodrum'daki diğer ressam arkadaşlarım da katılıyor ve bizi destekliyorlar. İlerideki günlerde yazar, müzisyen, sinemacı dostlarımı ve diğer sanatçıları bu atölyede konuk edeceğiz. Nisan ya da Mayıs ayında bir festival yani “şenlik” yapmanın projesini hazırladım. Uluslararası dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş arkadaşlarım şimdiden katılmayı kabul ettiklerini bize bildirdiler.

Bodrum'da doğa, tarih ve sanat severleri sadece yaz mevsiminde değil her zaman eşsiz güzellikteki bahar ve kış zamanlarında da aramızda görmeyi diliyoruz".