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22 Haziran 2018 23:12

Kamyon devrildi, karayolu trafiğe üç saat kapandı

Muğla’nın Sakartepe rampasında cam yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası meydana gelen kazada karayolu iniş istikameti üç saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Kamyon devrildi, karayolu trafiğe üç saat kapandı

22 Haziran 2018 23:12


Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Raif Alim yönetimindeki 35 HE 4077 kamyon, İzmir’den yüklediği camları Marmaris’e götürmek için seyir halinde iken Sakartepe rampasından iniş yaparken virajı alamayarak yolun sağındaki bariyerlere çarparak karayolunun ortasında yan devrildi. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondaki camlar kaza sonrası karayoluna ve çevreye yayılması nedeniyle Marmaris ve Fethiye gidiş yönü trafik akışı Ula ilçesinden Karabörtlen Mahallesi istikametine yönlendirildi.


Kaza yerine sevk edilen karayolları ekipleri yola saçılan cam kırıklarını temizlerken, çekici ile yola devrilen kamyon üç saatlik bir çalışmanın ardından çekilmesinin ardından trafik tekrar ulaşıma açıldı.




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