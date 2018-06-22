Kamyon devrildi, karayolu trafiğe üç saat kapandı

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Raif Alim yönetimindeki 35 HE 4077 kamyon, İzmir’den yüklediği camları Marmaris’e götürmek için seyir halinde iken Sakartepe rampasından iniş yaparken virajı alamayarak yolun sağındaki bariyerlere çarparak karayolunun ortasında yan devrildi. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondaki camlar kaza sonrası karayoluna ve çevreye yayılması nedeniyle Marmaris ve Fethiye gidiş yönü trafik akışı Ula ilçesinden Karabörtlen Mahallesi istikametine yönlendirildi.

Kaza yerine sevk edilen karayolları ekipleri yola saçılan cam kırıklarını temizlerken, çekici ile yola devrilen kamyon üç saatlik bir çalışmanın ardından çekilmesinin ardından trafik tekrar ulaşıma açıldı.