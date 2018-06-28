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28 Haziran 2018 18:28

Kamyon motosikletle çarpıştı 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Bodrum’un Trugutreis Mahallesi’nde bir tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kamyon motosikletle çarpıştı 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

28 Haziran 2018 18:28

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaza öğle saatlerinde Bodrum - Turgutreis Karayolu Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Emel Koçak idaresindeki 48 BA 124 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan Davut Evliyaoğlu yönetimindeki 07 ABS 844 plakalı tır ile çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü Emel Koçak ile 5 yaşındaki Melih Koçak ve 12 yaşındaki Çınar Ramazan Zengin yaralandı. 112 Acil Servis ekibince ambulanslara alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kazanın ardından aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü




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