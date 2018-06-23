Kazada, kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yatağan - Milas karayolu, Korucuk Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre; Yatağan istikametinden, Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Ramazan Karagöz idaresindeki 48 ER 077 plakalı kamyonet, kendisiyle aynı yönde seyir halinde bulunan E.Ş. idaresindeki 48 YZ 599 plakalı kamyona bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Meydana gelen kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Ramazan Karagöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Karagöz’ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerine yaptığı incelemenin arından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.