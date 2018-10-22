Kamyonete çarpan motosiklet üzerindeki 2 liseli ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde iki lise öğrencisinin bulunduğu motosiklet, kamyonet çarpışması sonucu iki öğrenci ağır yaralandı.

Kaza, Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sait. D yönetimindeki 16 NRU 88 plakalı kamyonet ile Fatih Anadou Liseisi son sınıf öğrencisi Oğuzahan Özgür'ün (18) kullandığı 48 JS 242 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Oğuzhan Özgür ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Atakan Kuşçu (18) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Fatih Anadolu lisesi son sınıf öğrencisi Özgür ve Kuşçu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kamyonet sürücüsü Sait D. ise kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayı duyan öğrencilerin arkadaşları hastanelere akın ettiler. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile İlçe Milli eğitim müdürü Faruk Kaya da hastanelere gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Şahiner ve Kaya öğrencilerin yakınlarına ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Şahiner, yaşanan kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti. Motosiklet kullananların çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Şahiner; "Motosiklet kullanan herkesin muhakkak kask takması gerekiyor. İnşallah genç kardeşlerimizde ayağa kalkar sağlığına kavuşur" dedi.