Kamyonette sıkışan genç güçlükle çıkarıldı

Kazada kamyonette sıkışan bir genç, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Kaza, Bodrum-Turgutreis Karayolu Ortakent Mezarlığı önünde yaşandı. Turgutreis istikametine seyreden 48 KC 254 plakalı tır ile Nurettin Doğan idaresindeki 48 LN 666 plakalı kamyonet ve aynı istikamete seyir halinde olan kapalı kasa bir kamyonet, bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazada yaralanan meyve yüklü 48 LN 666 plakalı kamyonetin sürücüsü Nurettin Doğan ve içerisinde yolcu olarak seyreden Seyfettin Ataman, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınıp Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet içerisindeki diğer yolcu Burhan Doğan ise araç içerisinde sıkıştı. Kaza mahalline gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba gösterirken 112 Acil Sağlık ekipleri de o esnada yaralıya serum bağladı. Karayolunda tamamen duran trafik akışı ara yollardan sağlandı.

Uzun uğraşlar sonucu yaralı sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansa alınan Doğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.