Kan bağışçıları ödüllendirildi

Türk Kızılay’ı Birgül Gökmen Muğla Kan Bağış Merkezi Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde Menteşe’de en çok kan bağışı yapan bağışçıların altın, bronz ve gümüş madalya ile ödüllendirdi. Ödül töreninde 10 kez kan bağışı yapan 175 kişiye bronz madalya, 25 kez kan bağışı yapan 5 kişiye gümüş madalya, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye altın madalya verildi. Törene Vali amir çiçek, İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Koç, Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı ve aynı zamanda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent karakuş ile kan bağışçıları katıldı.

Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanı Bülent Karakuş, derneğin ilk kurulduğu yıllarda yaralı askerlere yardım amacıyla kurulduğunu belirterek, “Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma ihtiyaç duyan her insanın yanındadır. Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre boyunca hizmetlerine devam eden Türk Kızılayı insanların başına gelen her türlü felakette insan acısını dindirmek için canla başla çalışmaktadır” dedi.

“MUĞLA’NIN DAHA ÇOK KANA İHTİYACI OLACAK

Marmaris Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fethi Halepliler yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemde halkın kan bağışı konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Halepliler, Muğla’da yeni yapılan hastaneler ile birlikte vatandaşların artık tedavi için başka şehirlere gitmeyeceğini dile getirerek, Muğla’nın daha çok kana ihtiyacı olacak.” dedi. Geçen sene 30 bin ünite kan bağışı yapıldığını dile getiren Halepliler, “Bu yıl da 31 bin ünite kana ihtiyacımız var. Ben bu miktarın halkımız tarafından karşılanacağına inanıyorum” dedi.

“MUĞLA’NIN DAHA ÇOK KANA İHTİYACI OLACAK

Birgül Gökmen Muğla/Marmaris Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fethi Halepliler yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemde halkın kan bağışı konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Halepliler, Muğla’da yeni yapılan hastaneler ile birlikte vatandaşların artık tedavi için başka şehirlere gitmeyeceğini dile getirerek, Muğla’nın daha çok kana ihtiyacı olacak.” dedi. Geçen sene 30 bin ünite kan bağışı yapıldığını dile getiren Halepliler, “Bu yıl da 31 bin ünite kana ihtiyacımız var. Ben bu miktarın halkımız tarafından karşılanacağına inanıyorum” dedi.

“KAN ANONSLARI ARTIK BİTTİ”

Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, “Türk Kızılay’ı çok iyi örgütlenmiş bir teşkilatımız. Kimse bugünkü sağlık durumuna güvenmesin. Benim başıma bir şey gelmez demeyin. Ben halkımızın kan bağışı bilincine vararak düzenli olarak bağış yapmasını istiyorum. Türk Kızılay’ının “Kan Bağışı Kampanyası” çok bilinçli bir kampanya. Kampanya uygulanmaya başladığı günden bu yana farkındaysanız kan anonsları bitti. Ben kan bağışçılarımızı gönülden kutluyorum” dedi.

Muğla Kızılay Şube Başkanı Bülent Karakuş ise, “Kızılay ilk kurulduğu günden bu güne çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Veren el ile alan el arasındaki köprüyü oluşturan Türk Kızılay’ı Türkiye’nin ihtiyacı olduğu kanı tek başına karşılıyor. Buradaki en önemli faktör gönüllülerimiz. Gönüllülerin bu süreçteki katkısı asla yadsınamaz. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve kan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.