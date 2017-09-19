Kanlıyar, “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir”

yıl dönümü ve 2002 yılından bu yana kutlanan Gaziler Günü etkinliği Menteşe Cumhuriyet Meydanında düzenlendi.

2002 yılından bu yana kutlanan Gaziler Günü ekinliğinde konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Sezai Kanlıyar, “Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, Cumhuriyetimiz ve diğer kutsal değerlerimiz uğuruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, görevini yapmanın huzuru içerisinde şehitlik mertebesine ulaşan bütün vatandaşlarımız ile ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, halen hayatta olan şehitlerimizin bizlere emanet bıraktıkları anne, baba eş ve çocuklarına da minnet ve şükran duyuyoruz. Kaderi daime kanla yasılmış bu aziz coğrafyanın bu kutsal vatan topraklarının üzerinde şanlı bayrağımız altında birlikv e beraberliğimizi bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyorsak tüm bunları savaşa düğün hevesi ile giden, al bayrağı kefen bilen, namusu, şerefi, vatanı bayrağı ve milli egemenliği uğuruna şehadet şerbeti yudumlayarak can veren aziz şehitlerimize ve kanlarını döken kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlik ve gazilik unvanları, vatan, millet, bayrak, namus, vazife ve diğer kutsal değerler uğruna hiçbir şahsi ve maddi menfaat beklentisine girmeden inançla, kanla ve canla elde edildiği içindir ki, herhangi bir unvan ve rütbe ile mukayese edilemez, değeri maddiyat ile ölçülemez. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek yayınladığı Gaziler Günü mesajında ise, “ yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü’nü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Tarihi şan ve zaferlerle dolu bu güzel vatan için kanları ve canlarıyla nice destanlar yazan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti devletimizi sonsuza dek yaşatmak hepimizin görevidir. Bizler, şehit ve gazilerimiz sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşamaktayız. Vatanımızı dün olduğu gibi bugünde koruyan, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize, korkusuzca mücadele ederek kanlarını akıtan gazilerimize minnettarız. O nedenle, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi korumak için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet bilinciyle milletçe birlik ve beraberlik içerisinde elbirliği ile çalışmaya devam etmeliyiz. Bu anlamlı gün dolayısıyla başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anar, değerli ailelerine ve yüce milletimize saygılar sunar, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlarım” dedi.

Törene Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.