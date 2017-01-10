Kantini soyduktan sonra, tost yapıp yediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir okul ve bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan yaşları küçük iki zanlının ,okul kantinini soyduktan sonra sucuklu tost yapıp yedikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Beldibi Mahallesi’nde gece bir ilköğretim okulunun kantinine giren iki hırsızlık şüphelisi okuldaki 2 laptop ve kantinin kasasındaki 500 lira nakit parayı aldıktan sonra kafeteryada tost yapıp karınlarını doyurdu. Daha sonra girdikleri okulun 100 metre ilerisinde bulunan markete giren şüpheliler bir dizüstü bilgisayar, sigara ve yazar kasadaki 200 lira bozuk parayı çalarak geldikleri yoldan yürüyerek kaçtı.

İnceleme başlatan polis, yeni yıl gecesi iki motosiklet çalıp yakalanan, ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından denetimli serbest bırakılan D.K. ile R.B. olduğunu tespit etti.

Zanlıları evlerinden gözaltına alan polis , 2 şüpheliyi emniyete götürdü. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen D.K.’nın 20 ve R.B.’nin 11 hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu belirlendi. Üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla “e tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.