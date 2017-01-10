Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 17:27

Kantini soyduktan sonra, tost yapıp yediler

Kantini soyduktan sonra, tost yapıp yediler

10 Ocak 2017 17:27

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir okul ve bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan yaşları küçük iki zanlının ,okul kantinini soyduktan sonra sucuklu tost yapıp yedikleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Beldibi Mahallesi’nde gece bir ilköğretim okulunun kantinine giren iki hırsızlık şüphelisi okuldaki 2 laptop ve kantinin kasasındaki 500 lira nakit parayı aldıktan sonra kafeteryada tost yapıp karınlarını doyurdu. Daha sonra girdikleri okulun 100 metre ilerisinde bulunan markete giren şüpheliler bir dizüstü bilgisayar, sigara ve yazar kasadaki 200 lira bozuk parayı çalarak geldikleri yoldan yürüyerek kaçtı.
İnceleme başlatan polis, yeni yıl gecesi iki motosiklet çalıp yakalanan, ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından denetimli serbest bırakılan D.K. ile R.B. olduğunu tespit etti.
Zanlıları evlerinden gözaltına alan polis , 2 şüpheliyi emniyete götürdü. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen D.K.’nın 20 ve R.B.’nin 11 hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu belirlendi. Üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla “e tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç