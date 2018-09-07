Kapiz: "100 günde 2 milyon 350 bin lira borç ödedik"

Ziyarette konuşan Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, “Yeni sezon öncesi vali, belediye başkanlarımız, iktidar, muhalefet olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan destek alıyoruz. Bizim bir hayalimiz var. O da her evde bir Muğlaspor’lu olmasını sağlamak. Bunun ilk adımlarını attık. Ayrıca göreve geleli tam 100 gün oldu. Kulübün başına geldiğimizde toplam 3 milyon 918 bin lira borç vardı ve takım kurulmamıştı. 100 günde toplam 2 milyon 350 bin lira borç ödemesi yaptık. Yani her gün bu kulüp 23 bin lira ödemiş oldu. Bu sürede ayrıca 2 milyon 200 bin liraya takım kurduk. Bu sezon uçmadan, haddimizi bilerek mücadele etmek istiyoruz" dedi.

Gürün: “Kurumsallaşmayı sağlamlaştırmak gerekiyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, “Muğlaspor, Muğla’nın geçmişi ile çok önemli kurumsal bir yapısı. Her kurum zaman zaman sıkıntı yaşayabilir. Bu sezon yeni bir yönetimle başladık. Ben iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum. Geçmişteki başarılara ulaşmamız için kurumsallaşmayı sağlamlaştırmak gerekiyor. Muğlaspor’un tüm Muğla’ya hitap etmesi gerekiyor. Bu süreçte romantik olmadan, gerçekçi bir şekilde gerekli olan şeyleri yapmalıyız. Bir daha geri dönmemek üzere o yapıyı oluşturmalıyız. Bizler de büyükşehir olarak gerekeni yapacağız” diye konuştu.

Gümüş, "Başarılı bir sezon bekliyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, "Yeni bir sezon başladı. İlk Maça çıkıyoruz. Centilmence oynanan, başarılı bir sezon bekliyoruz. Kulüp yönetmek bu zamanda gerçekten zor bir iş. Fakat bu zorluklardan Muğla olarak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Kentimizin çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak bir şekilde burada görmek çok güzel. Muğlasporumuzu inşallah hakettiği yerde görürüz" diye ifade etti.