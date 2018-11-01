Kapkaççı çaldığı çantayı geri getirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesinde henüz kimliği tespit edilemeyen motorlu bir kişi otobüs durağında bekleyen Ayşe Güçlü isimli kadının elindeki çanta çaldıktan kısa bir süre sonra çantayı tekrar geri getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Orhaniye Mahallesi İtfaiye Daire Başkanlığı üst bölümündeki otobüs durağında bekleyen Ayşe Güçlü'nün çantasını motorla gelen bir kişi alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının bağırması üzerine İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliğinde görevli personel 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sivil ekipler ile birlikte Emniyet Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri gelmeden önce kimliği henüz tespit edilemeyen kapkaççı başka bir motor ile olay yerine yakın bir mesafede çantayı atarak tekrar kayıplara karıştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri çanta üzerinde parmak izi aldı. Yaşlı kadın çantasındaki paralar ve diğer eşyalarının yerinde olduğu görülürken, kapkaç mağduru kadın çantada ne kadar para olduğunu hatırlamadığını söyledi. Kapkaççının çantayı fırlatması üzerine çanta içindeki paralardan biri kısmı çevreye yayıldı.

Polis çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını araştırıyor.