Kaptan cinayetinde karar bozuldu

Olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası cinayet zanlısı Abdullah A.’nın tüfek ile tekneye 5 el ateş ettiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren Akyaka Jandarma Karakol ekipleri, cinayet sonrası Abdullah A.’nin olay yerinden 48 DE 388 plakalı araç ile kaçtıklarını tespit etti. Araç sürücüsü Bora Y. ve aracın arka bölümünde olduğu tespit edilen Yasin T. Fethiye ilçesinde yakalanmışlardı. Tekne kaptanı Salih Ateş’i tüfekle yaraladıktan sonra ölümüne sebebiyet veren ve firar eden Abdullah A. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından İzmit’e yakalanmıştı.

Tekne kaptanının öldürülmesi ile ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 6 Haziran 2017 tarihinde karara bağlandı. Kararda Abdullah A.’ya kasten öldürme suçundan müebbet hapis, Yasin T.’ye kasten adam öldürme suçuna katılmadan 13 yıl, Tahsin Balıkoğlu’nu tehdit suçundan bir yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezası ve araç sürücüsü Bora Y.’ye de kasten adam öldürme suçuna katılmadan 8 yıl 8 ay, Tahsin Balıkoğlu’nu silahla tehdit suçuna katılmadan 4 bin 800 TL adli para cezası verildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 6 Haziran 2017 tarihli kararını inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararı bozma gerekçesinde, “Mahallinde keşif yapılmış ve bilirkişi raporu alınmış ise de, özellikle sanık Abdullah ile katılan Tahsin’in ilk atışın başladığı sırada ve devamında, hangi pozisyonda oldukları, gerektiğinde manken olarak canlandırma yapılıp fotoğraflanmadığı, yine her bir tanığa bu işlemin yaptırılarak fotoğraflanmadığı ve bilirkişiden atışlar başladığı sırada tarafların pozisyonunun ve birbirlerine uzaklıklarının, birbirlerini görüp görmediklerinin tespit ettirilmediği, sanıklardan suça sürüklenen Tahsin’e yönelik eylemin kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışmasız bırakıldığı” belirtilerek kararın bozulmasına gerekçe gösterildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozmasının ardından olayın yaşandığı Ula’nın Akyaka ilçesinde yeniden keşif yapıldı. Keşifte tanıklar tekrar dinlendi ve olay yerinde canlandırma yapılarak fotoğraf çekildi.