Kar çatı çökertti bir hayvan telef oldu

Muğla’da etkili olan kar yağışı sonrası Ula ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğindeki havyan barınağının çatısı çöktü. Çöken çatının altında kalan bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Muğla’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Ula ilçesinde boğa güreşlerinin ünlü ismi Fazilet Tütüncü’ye (Hanımağa) ait büyükbaş hayvanların barındığı kapalı mekânın çatısının çökmesine neden oldu. Çok sayıda hayvanın bulunduğu büyükbaş hayvan barınağının çökmesi ile bir hayvan telef oldu.

İşletme sahibi Fazilet Tütüncü, yoğun kar yağışı sonrası çatının çöktüğünü belirterek, “Çatıda biriken kar sonrası çatıda ağırlık oluşmuş. Ula İlçe Tarım, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerekli çalışmaları yaptılar. Allah’a şükür fazla kaybımız olmadı. Bir büyükbaş hayvanımız telef oldu. Buna da şükür” dedi.