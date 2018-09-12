Karaağaç, tarihinde ilk kez asfaltla tanıştı

-Fethiye'nin önemli turizm noktalarının geçiş güzergahı olan Faralya, Kirme ve Karaağaç grup mahalle yolu Muğla Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu ilk kez asfaltla tanıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında yapacağı 268 kilometre yol çalışmasına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılının 9 aylık süresinde yaklaşık 29 kilometre 1. Kat sathi kaplama, yaklaşık 174 kilometre 2. Kat sathi kaplama ve 1 buçuk kilometre Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) çalışmasını tamamlayarak toplamda 204 kilometre yol asfalt çalışması yaptı. Çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler, Fethiye ilçesinde önemli turizm noktalarının geçiş güzergâhı olan Faralya, Kirme ve Karağaç mahallelerinin 11 kilometrelik grup yolu ilk kez asfaltlandı.

“Dağın başına asfalt yapıldı”

Uzun yıllar bu yolun asfaltlanması için beklediklerini dile getiren Uzunyurt (Faralya) Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, “Kurucan Yaylasına giden vatandaşlarımız bu yolu kullanıyor. Ancak bugüne kadar bu yolda araba sürmek imkânsızdı. Bu yolun düzenlenmesi için çok bekledik ve sonunda büyükşehir yolumuzu yaptı. Bu yolun güzel olması için çok uğraştılar. Şarampol boşluğuna kadar girmişler tabiri caizse dağın başına asfalt yapıldı. Bu yol ayrıca tarihi likya yürüyüş yolu. Turizm açısından önemli bir yol. Daha önce Seydikemer Eşen ve Boğaziçi güzergâhından gittiğimiz ve araçların girmediği yol artık 40 kilometre kestirme ve daha güvenilir oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Osman Gürün ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tınas, “Büyük bir isteğimiz gerçekleşti”

Uzun yılar yolun asfaltlanması için uğraş verdiklerini dile getiren Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Tınas, şunları söyledi; “2008 yılında bu yolumuz özel idare tarafından açıldı. Ancak o günden bu yana asfaltlama çalışması yapılmadı. 11 kilometrelik yolumuzun 5 kilometresinin rampa olması çalışmaları zorlaştırdı. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışarak 4 günde zorlu yolu asfaltladılar. Köyümüz ilk kez asfaltla tanıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bizim büyük bir isteğimizi gerçekleştirdi. Bundan sonra yolumuz güvenilir ve konforlu”