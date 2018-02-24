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24 Şubat 2018 15:59

Karabaş maratona renk kattı

Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maraton’unda ‘Karabaş’ isimli köpek yüzücülerle birlikte 2 kilometre yüzdü.

Karabaş maratona renk kattı

24 Şubat 2018 15:59


Bu yıl 12.’si düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Yarış startının verilmesiyle yüzücülerle birlikte denize atlayan bir de hesapta olmayan yarışçı vardı. Karabaş, yarışan 500 sporcu arasında yüzerek yaklaşık 2 kilometrelik mesafe kat etti. Yarışın güvenliğini sağlayan teklerden biri Karabaşı tekneye almaya çalışsa da o buna hiç yanaşmadı. Maratonu tamamlayan Karabaş’ın soğuktan titrediği gören duyarlı vatandaşlar Onu havluyla kuruladı. Vücut ısısı yerine gelen Karabaş, kıyıda yarışçı arkadaşlarını seyretti.




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