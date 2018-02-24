Karabaş maratona renk kattı

Bu yıl 12.’si düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Yarış startının verilmesiyle yüzücülerle birlikte denize atlayan bir de hesapta olmayan yarışçı vardı. Karabaş, yarışan 500 sporcu arasında yüzerek yaklaşık 2 kilometrelik mesafe kat etti. Yarışın güvenliğini sağlayan teklerden biri Karabaşı tekneye almaya çalışsa da o buna hiç yanaşmadı. Maratonu tamamlayan Karabaş’ın soğuktan titrediği gören duyarlı vatandaşlar Onu havluyla kuruladı. Vücut ısısı yerine gelen Karabaş, kıyıda yarışçı arkadaşlarını seyretti.