Karaçelik; “Ortaca otogarının yerine katlı otopark ve çarşı”

Başkan Karaçelik, Bahçelievler Çok Amaçlı Salonu’nda yaptığı konuşmada, Sarıgerme Mahallesi’nde yaklaşık 10 milyon liralık yatırım ile modern günübirlik tesis yapacaklarını hatırlatarak, Ortaca’nın yüz akı olacak bir projeye imza atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Karaçelik; “Şimdiki otogar ve giysi Pazar yeri alanına Büyükşehir Belediyesi ile beraber 2 katlı yer altı otoparkı, üstüne de Ortaca’ya yakışan mimariyle tek katlı yapılardan oluşan çarşı yapmayı planlıyoruz. Bu önemli projelerimizden birisi, yer altına yapılacak otoparkın birinci katı Cuma günleri Pazar yeri olarak kullanılacak. Fiziki mekan yeterse sebze Pazar yerini de oraya taşımayı düşünüyoruz. Sağlıklı koşullarda güneşten ve yağmurdan etkilenmeyecek şekilde hem pazarcılarımız satışını yapacak. Hem de vatandaşlarımız rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekler” diye konuştu.

- 60 dönümlük araziye modern hal

Ortaca’da sebze, meyve ve örtü altı üreticiliğinin çok yaygın olduğuna değinen Karaçelik; “bu nedenle de çok modern bir hale ihtiyacımız var. Büyükşehir ile işbirliği içerisinde arazileri ortaklaşa kullanarak, şuanda ki yüksekokulun karşısında yer alan 60 dönümlük yere modern bir hal projesi var. Gelecek yıl inşallah Ortaca’ya modern bir hal kazandırmış olacağız. Fiziki olarak orası çok müsait zira üreticilerimizin çok yoğun olduğu bir yer. Onları fazla yormadan hale ulaştırmış olacağız” dedi.

Karaçelik, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimine yerel, genel seçimler ve referandumda yaptıkları başarılı çalışmalardan, gece gündüz demeden gösterdikleri çabalardan dolayı içtenlikle teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.