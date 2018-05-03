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03 Mayıs 2018 16:20

Karamollaoğlu için Saadet Partisinde imza kampanyası

Ortaca Saadet Partisi İlçe Başkanlığında yapılan toplantıda tüm partililer Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için imza vermeye davet edildi.

Karamollaoğlu için Saadet Partisinde imza kampanyası

03 Mayıs 2018 16:20


Ortaca Saadet Partisi İlçe Başkanlığında toplanan parti yönetim kurulu ve mahalle temsilcilerine hitaben konuşan İlçe Başkanı Ömer İkiz, tüm partilileri 4 Mayıstan itibaren 9 Mayıs günü mesai bitimine kadar imza vermeye davet etti.


Ortaca Saadet Partisi İlçe Başkanı Ömer İkiz açıklamasında; “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanlığına aday olmuştur. Türkiye’nin probleminin üretim ve üretmek olduğunu hep söyledik. Türkiye’de muhalefet ve iktidar sıkıntısı vardır. Kendi milli duruşumuzu göz önüne almadığımız sürece bu ülkeyi yönetmek mümkün değildir. Bu ülkenin kurtuluşu milli görüştedir. Bütün bunlara dur demek için 4 Mayıs’ta genel başkanımız Temel Karamollaoğlunun Cumhurbaşkanı adaylığı için ilçe seçim kurullarına gidip imza vermeliyiz” dedi.




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