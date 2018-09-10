Karaya oturan teknedeki turistler tahliye edildi

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karaya oturan günü birlik tur teknesindeki turistler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bodrum'dan içerisindeki 39 yerli ve yabancı turist ile günü birlik gezi için yola çıkan Rebekka D isimli tur teknesi, güzergahta bulunan Akyarlar sahiline geldiğinde denizin sığ olduğu bir bölgede karaya oturdu. Yardım çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, karaya oturan teknede bulunan yerli ve yabancı turistleri botla tahliye ederek kıyıya ulaştırdı.