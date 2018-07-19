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19 Temmuz 2018 16:55

Karayollarında temizlik çalışması yapıldı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sorumluluk alanları dışında olmasına karşın ‘Daha Temiz Marmaris’ adı altında karayollarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Karayollarında temizlik çalışması yapıldı

19 Temmuz 2018 16:55



Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15 personeli 2 ayrı grup olarak Muğla – Marmaris karayolu ve Marmaris – Datça karayolu Mezargediği mevkiinde çalışma yaptı. Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı araçlarında katıldığı çalışmalarda yol kenarlarına atılan; plastik su şişeleri, cam şişeler, poşetler, kâğıt parçası ve buna benzer atıkların oluşturduğu 100 adet büyük boy poşet çöp toplanarak imha edildi.



Araçlardan atılan cam şişelerin büyüteç etkisi yaratarak orman yangını tehlikesi oluşturduğuna dikkat çeken ekipler, vatandaşları çöpleri yol kenarlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karayollarında temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini belirtti.




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