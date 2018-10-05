İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardeş şehir Fürth'te Marmaris standı açıldı

Marmaris’in Almanya’daki kardeş şehri Fürth’te her yıl düzenlenen Hasat Festivali başladı.

Marmaris'in Almanya'daki kardeş şehri Fürth'te her yıl düzenlenen Hasat Festivali başladı.


Bölgenin en çok dikkat çeken festivallerinden biri olan etkinlikte Marmaris Belediyesi de bir stantla temsil ediliyor. Dalaman Havalimanı İşletmesinin de katkıda bulunduğu stant çalışmasında tanıtıcı yayınların yanı sıra yöresel lezzetler de stant ziyaretçilerine sunulmaya başlandı. Bavyera bölgesinde düzenlenen festivalde 15 gün boyunca Marmaris ve çevresi Almanlara tanıtılacak.


Marmaris standında 1300 broşür, yaklaşık 8 bin parça da bölgeyi tanıtıcı kartpostal, poster ve aktif tatil broşürü yer alıyor. Festival alanını 15 günde 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.