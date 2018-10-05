Kardeş şehir Fürth'te Marmaris standı açıldı

Marmaris'in Almanya'daki kardeş şehri Fürth'te her yıl düzenlenen Hasat Festivali başladı.

Bölgenin en çok dikkat çeken festivallerinden biri olan etkinlikte Marmaris Belediyesi de bir stantla temsil ediliyor. Dalaman Havalimanı İşletmesinin de katkıda bulunduğu stant çalışmasında tanıtıcı yayınların yanı sıra yöresel lezzetler de stant ziyaretçilerine sunulmaya başlandı. Bavyera bölgesinde düzenlenen festivalde 15 gün boyunca Marmaris ve çevresi Almanlara tanıtılacak.

Marmaris standında 1300 broşür, yaklaşık 8 bin parça da bölgeyi tanıtıcı kartpostal, poster ve aktif tatil broşürü yer alıyor. Festival alanını 15 günde 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.