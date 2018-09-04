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04 Eylül 2018 16:33

Kardeş şehir Fürth’ün Yerel Başkanından Marmaris’e ziyaret

Marmaris’in kardeş şehri Almanya’nın Fürth kentinin Alman Sosyal Demokrat Partisi (SDP) yerel başkanı Sepp Körbl Belediye Başkanı Ali Acar’ı makamında ziyarette bulundu.

Kardeş şehir Fürth’ün Yerel Başkanından Marmaris’e ziyaret

04 Eylül 2018 16:33


Hala aktif olarak öğretmenliğe devam eden, önceki yıllarda öğrencileri ile ziyaret ettiği Marmaris’e bu kez ailesiyle tatil amaçlı geldi.


Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalan Fürth’lü siyaset adamı, kentin genel düzeni ve temizliği hakkında beğenisini dile getirdi. Başkan Ali Acar’ı Fürth’e davet eden Sepp Körbl, başkanı en kısa zamanda kardeş şehirde görmek istediklerini söyledi.


Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bölgeyi tanıtan yayınlar ve çam balı hediye etti.




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