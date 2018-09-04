Kardeş şehir Fürth’ün Yerel Başkanından Marmaris’e ziyaret

Hala aktif olarak öğretmenliğe devam eden, önceki yıllarda öğrencileri ile ziyaret ettiği Marmaris’e bu kez ailesiyle tatil amaçlı geldi.

Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalan Fürth’lü siyaset adamı, kentin genel düzeni ve temizliği hakkında beğenisini dile getirdi. Başkan Ali Acar’ı Fürth’e davet eden Sepp Körbl, başkanı en kısa zamanda kardeş şehirde görmek istediklerini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bölgeyi tanıtan yayınlar ve çam balı hediye etti.