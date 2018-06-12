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12 Haziran 2018 17:16

Kargo kamyoneti yayayı ezdi: 1 ölü

Muğla Milas’ta hareket halindeki bir kargo kamyonu, geri doğru ilerlediği sırada yaşlı bir yayaya çarptı.

Kargo kamyoneti yayayı ezdi: 1 ölü

12 Haziran 2018 17:16

Hastaneye kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Milas’a bağlı Selimiye Mahallesi’nde bir aracın yayaya çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Edinilen bilgiye göre; bugün saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi’nde C.İ. isimli şoförün kontrolündeki 09 BE 641 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonet, geri geri ilerlediği sırada yoldan geçen Nusrettin Dağtekin’e çarptı.


Çapmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralanan ve aracın altında kalan 73 yaşındaki Dağtekin, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç şoförü C.İ.’yi gözaltına aldı.




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