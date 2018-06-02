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02 Haziran 2018 18:57

Kargoyla uyuşturucu ticaretine operasyon

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda kargoyla uyuşturucu madde getirtip sattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kargoyla uyuşturucu ticaretine operasyon

02 Haziran 2018 18:57


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları araştırmalar kapsamında C.F. ve E.D. isimli şüpheli şahısların ilçeye il dışından kargoyla uyuşturucu getirttiklerini tespit etti. Şahısların kargolarını aldıkları sırada narkotik köpeği desteği ile yapılan aramalarda kargolardan 90 tane ectasy hap ve 21 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan şüpheliler, sabah saatlerinden adliyeye sevk edildi. Şahısların çıkarıldıkları mahkemenin ardından adli kontrollü serbest bırakıldığı öğrenildi.




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