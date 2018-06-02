Kargoyla uyuşturucu ticaretine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları araştırmalar kapsamında C.F. ve E.D. isimli şüpheli şahısların ilçeye il dışından kargoyla uyuşturucu getirttiklerini tespit etti. Şahısların kargolarını aldıkları sırada narkotik köpeği desteği ile yapılan aramalarda kargolardan 90 tane ectasy hap ve 21 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan şüpheliler, sabah saatlerinden adliyeye sevk edildi. Şahısların çıkarıldıkları mahkemenin ardından adli kontrollü serbest bırakıldığı öğrenildi.