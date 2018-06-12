Karısını önce yastıkla, sonra da eliyle boğmuş

Yatağan ilçesindeki olayda, tartıştığı karısı Yüksel Nur Şen’i evin yatak odasında boğarak öldüren cinayet zanlısı Halis Şen, intihara teşebbüs etmesi nedeniyle kan kaybından baygın şekilde yakalanmış, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Geceyi polis karakolunda geçiren katil koca, polisteki işlemlerinin ardından bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkemede suçlamaları kabul eden ve “Eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım” ifadesinde bulunan Şen, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.