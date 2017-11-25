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25 Kasım 2017 14:52

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

25 Kasım 2017 14:52


Kaza, Karaçulha Mahallesi Fethiye - Antalya Karayolu hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sezen Gencer (28), arkadaşını ziyaretten evine dönerken hal kavşağında karşıdan karşıya geçmek isterken Hasan K. idaresindeki 07 Y 6968 plakalı otomobil çarptı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Gencer Özel Letoon Hastanesine kaldırdı. Gencer’e yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücü Hakan K. polis tarafında gözaltına alınırken, Gencer’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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