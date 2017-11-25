Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Kaza, Karaçulha Mahallesi Fethiye - Antalya Karayolu hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sezen Gencer (28), arkadaşını ziyaretten evine dönerken hal kavşağında karşıdan karşıya geçmek isterken Hasan K. idaresindeki 07 Y 6968 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Gencer Özel Letoon Hastanesine kaldırdı. Gencer’e yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücü Hakan K. polis tarafında gözaltına alınırken, Gencer’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.