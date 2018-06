Kaşıktan yemek yiyen karga görenleri şaşkına çevirdi

Zamanla ev ortamına alışarak evcilleşen karga kaşıkla yemek yiyip evcilleşmeye başladı.

Bitez mahallesinde yol kenarından uçamayan bir karga gören 42 yaşındaki Emin Durmaz, kargayı hayvanlara yem olmasın diye evine getirdi. İlk olarak Karganın yuvasını arayan ve bir türlü bulamayan Durmaz, kargayı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Veteriner 2 hafta içerisinde karganın uçabileceğini söylemesi üzerine Durmaz kanadından yaralı olan kargayı evine getirerek bakmaya başladı. Zamanla ev ortamına alışan yavru Karga Durmaz’ın omzunda gezip, kaşığından yemek yemeye başladı. Karga evcilleşmeye başlayınca ne yapacağın şaşıran Durmaz, Cafer ismini koyduğu kargayı yalnız bırakarak evcilleşmesini engellemeye çalıştı.

Uçmaya başlayınca Doğaya salınacak

Evinin 1 odasını Cafer’e tahsis eden Emin Durmaz, Karganın evcilleşmemesi gerektiğini ve doğaya salınmasının en doğrusu olduğunu ifade etti. Bitez mahallesinde bahçeye giderken kargayı bulduğunu belirten Durmaz şu sözlere yer verdi “kargayı gece saatlerinde bahçede budum. Önce yuvasını aradım ama bulamadım. Uçamıyordu, hayvanlara yem olmasın diye aldım geldim bir haftadır besliyorum. Arada bir ürkeklik yapıyor ama durumu iyi. Biraz büyüsün yeniden uçmaya başlasın doğaya Salı vereceğiz. Yemek yiyor, her şeyi yiyor çeşitli mamalarda yiyor. Buğday tarzı mamalar, et parçası felan yiyor. Şu anda sağlıda iyi durumda, veteriner arkadaşımızda kontrollerini yapıyor. 1 hafta içerisinde uçmaya başlayacak herhalde. Uçmaya başladığı an doğaya geri bırakacağız”dedi.