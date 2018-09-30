Kasırga Bodrum'u teğet geçti, güneşi gören denize koştu

Türkiye'nin Ege sahillerini vuracak olan Zorba Kasırgası'nın Bodrum'u teğet geçmesiyle birlikte sahiller insan akınına uğradı. Fırtına yerine güneşli havanın etkili olmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik fırtına ‘Zorba', hareket yönünü değiştirmesiyle Bodrumlular rahat bir nefes aldı. Dün sahillerde önlem alan şezlongları, şemsiyeleri, masa ve sandalyeleri kaldıran esnaf kasırganın bölgeye uğramayacağını duyunca rahat bir nefes aldı. Tatil moduna tekrar geçen Bodrum esnafı önlemlerini aldıklarını sevindirici haberin ardından tekrar eski düzenlerine döndüklerini açıkladı. Yerli ve yabancı turist ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı ilçede vatandaşlar ise sahillere akın etti. Başta Kumbahçe sahili olmak üzere Bitez, Ortakent, Gümbet ve tüm sahiller vatandaşlarla doldu taştı. Sabah kahvaltısını deniz kenarında yapan vatandaşlar daha sonra denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Tatil için Bodrum'a gelen birçok turist ise Bodrum çarşısını gezerek alış veriş yaptı.

3 gündür önlem aldık, güneş açtı

Bodrum esnafı günlerdir beklenen kasırgaya karşı tedbir aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Fırtınanın geleceği söylemişti bizlerde tedbirimizi aldık. Yaklaşık 3 gündür önlem alıyoruz gelecek olan kasırgadan dolayı ama yön değiştirmiş fırtına bu da bizi sevindirdi. Şezlonglarımızı çıkardık, turistler denize girip sıcak havanın tadını çıkarıyor. Bazıları sahil kenarlarında kahvaltı yapıyor. Hava çok güzel akşam yağmur bekleniyormuş. Onun içinde önlemlerimiz alındı”.

Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise akşam saatlerinde ilçede yağmur beklendiği öğrenildi.