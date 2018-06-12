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12 Haziran 2018 14:59

Katarlı turistler kırmızı güllerle karşılandı

Katar’dan Bodrum’a ilk direk uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı’nda su kemeriyle karşılandı.

Katarlı turistler kırmızı güllerle karşılandı

12 Haziran 2018 14:59

Uçaktan inen Katarlı turistler kırmızı güllerle karşılanınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Katar’ın başkenti Doha’dan kalkan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı’na 111 yolcusu ile iniş yaptı. Bodrum’a ilk direk uçuşunu gerçekleştiren uçuş personeli ve yolcuları Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Havalimanı Başmüdürü Kemal Daştan, Katar Havayolları yetkilileri başta olmak üzere diğer yetkililer tarafından karşılandı. Uçaktan inen yolcular kırmızı güllerle karşılanınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Qatar Airways Havayolları yetkilisi Ferit Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Bugün, yedi ay içindeki üçüncü yeni Türkiye destinasyonumuz olan Bodrum’a gerçekleştirdiğimiz ilk uçuşumuz, Türkiye’ye olan bağlılığımızı gösteriyor. İş ve tatil amaçlı seyahat eden yolcularımız, bu ülkenin sunduğu tüm deneyimlere büyük ilgi gösterdiği için, Türkiye’ye gerçekleştirdiğimiz hizmetler için çok fazla talep alıyoruz. Yolcularımıza, tatil sezonu başlarken güzel tatil beldesi Bodrum’u ziyaret etme fırsatı sunacağımız için çok heyecanlıyız. Bodrum yolcuları artık ödüllü Doha - Hamad Uluslararası Havalimanı (HIA) ile hızla genişleyen rotalarımızdaki herhangi bir noktaya sorunsuz seyahat edebilecek.”


Yapılan konuşmanın ardından karşılama töreni, katılımcıların birlikte pasta kesmesiyle son buldu. Uçuşların haftada iki gün karşılıklı olarak Eylül ayına kadar devam edeceği belirtildi.




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