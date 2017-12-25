Kavak Mahallesi’nin Su Sıkıntısı Çözülüyor

Çalışmalar kapsamında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi Tilkiler Mevkii’nde açılan sondaj kuyusu ile içme suyu deposu arasında yeni içme suyu terfi hattı çekiliyor.

Yaz aylarında susuzluk yaşayan Kavak Mahallesi Tilkiler mevkiinde su sıkıntısına çözüm bulmak için incelemelerde bulunan MUSKİ ekipleri, incelemeler sonucunda bölgede yeni sondaj kuyusu açtı. Sondaj kuyusunda bulunan suyun test edildikten sonra kullanılabilir olduğunun ortaya çıkması üzerine MUSKİ ekipleri tarafından, sondaj kuyusu ile içme suyu deposu arasında bir kısım yeni içme suyu terfi hattı çekildi. Yaklaşık 1 haftadır devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni, modern ve çapları geniş içme suyu hatları yapılarak mahallede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi Tilkiler mevkiinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle su kesintileri meydana geliyor ve mahalle sakinleri mağdur oluyordu. Bu nedenle MUSKİ ekipleri tarafından mahalle yapılan incelemeler sonucunda yeni sondaj kuyusu açıldı. Sondaj kuyusundan çıkarılan suyun test edildikten sonra içilebilir olduğunun ortaya çıkması üzerine sondaj kuyusu ve içme suyu deposu arasında yeni içme suyu terfi hattı çalışmaları başlatıldı. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan çalışmalar sonucunda mahallede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçilecek ve vatandaşların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilecekleri içme suyu hatları hizmete sunulmuş olacak”