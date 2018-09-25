Kavanoz'da esrar ticaretine operasyon

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, cam kavanozlara koyduğu uyuşturucu maddeyi ilçenin farklı noktalarında toprağı kazarak gömdüğü tespit edilen A.E.A'yı (48) kırk gün boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. A.E.A'nın Foça Mahallesi'ndeki evinde ve farklı noktalarda yapılan aramalarda 35 parça halinde cam kavanozlarda 584 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.E.A (48) Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.E.A "Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan" tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.