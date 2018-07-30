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30 Temmuz 2018 09:19

Kayacık Sahilinde gün batımı büyüledi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kayacık Sahilinde gün batımı büyüledi

30 Temmuz 2018 09:19


Dalaman’ın denize açılan kapısı olarak bilinen Kayacık Sahilinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu. Gün batımı sırasında güneşin renk cümbüşü oluşturması görenleri adeta büyüledi.


Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, sahile gelen vatandaşlar gün batımını cep telefonları ile görüntüledi. Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de oluşan muhteşem manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih etti.


Doğasıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan güney ege bölgesi, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor.


Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgede, sıcaklıkların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, Kayacık Sahilinde yürüyüş yapıp, denize girdi. Sahile gelen vatandaşlar, altın sarısı rengindeki güneşin batışını izleminin keyfini çıkardı.




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