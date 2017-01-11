Kayaköy’lüler yolun bitmesini bekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ile Kayaköy-Karakeçililer Mahallesi’ni birbirine bağlayan yol için, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına müteakip genişletme çalışmalarına başlayacak.

Konu hakkında görüşülen ve yıllardır yolun yapılması için uğraştıklarını belirten Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz “Yolumuz çok eski, yolda bariyer, çizgi veya başka bir şey yok, 2006 yılında yeğenimi kaybettim. Bir buçuk yıl önce hem Kayaköy Mahallesi hem de Karakeçililer Mahallesi olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde yolların yapılması konusunda talepte bulunduk. Belediye de ilgili kurumlarla görüşüp izinleri alarak çalışmalara başladı” dedi.

Yolun önem taşıdığını belirten Muhtar Ekiz “Yolumuz Türkiye’den ve başka ülkelerden gelenler için çok rahat ve güvenli hale gelecek. Daha önceden dar olduğu için önümüzden bir araba geldiğinde bazen şarampole bile kaçıyoruz. Ben de daha önce dört beş kez böyle bir olay yaşadım.” İfadelerini kullandı.

Karakeçililer Mahallesi Muhtarı Ercan Gökçe ise “Muhtarlıkta dördüncü dönemim. Yaklaşık 17-18 yıldır bu yollarla uğraşıyorum. Yolumuz çok kötü durumda, bir çok kaza da oldu. Dünyanın her yerinden buraya geliyorlar, bu yol da çok önemli ve çok işlek bir yol. Yıllarca zorluk çektik, mahalleliler olarak yolun yapılmasını istiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyoruz” dedi. Kayaköy Mahallesi’nde doğduğunu ve yıllardır burada yaşadığını belirten Cumhur Erçetin, yolun çok kötü durumda olduğunu, yolda yaşanan kazada yakınlarını kaybettiğini ve sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

“FETHİYE’YE GELİP GİTMEYE KORKUYORUZ”

Kayaköy Mahallesi’nde işletmecilik yaptığını belirten Ali Yalçınkaya ise “Köyümüzde temel ihtiyaç olan yol. Ben işletmecilik yapıyorum, müşterilerimi bu yoldan göndermek istemiyorum çünkü yol karanlık, dar ve çok virajlı. Kayaköy’ün en büyük problemi bu. Burada 5 kilometrelik yolumuz var fakat biz bu yoldan Fethiye’ye gelip gitmeye korkuyoruz” dedi.

Yolun tamamlanmasıyla Kayaköy Mahallesi’ndeki sirkülasyonun daha çok artacağını belirten Ali Yalçınkaya “Yol genişleyip daha düzgün hale gelse Kayaköy’de hareket daha fazla olur. Akşam yemeğine veya bir çay içmeye bile gelirler. Kayaköy gözbebeği, turizm var, tarih var, deniz var, havası var herşeyi var, Fethiye’ye de en yakın köy 5-6 kilometre. Yıllardır bekledik, şimdi çalışmalar başladı. Keşke iş makinaları hemen gelse de sezon başlamadan yol bitse” ifadelerine yer verdi.