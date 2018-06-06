Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre; Kayaköy Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Onur Karadayı, öğlen saatlerinde Af Kule Manastırına yürümeye başladı. Doğa yürüyüşü sırasında Karadayı yaklaşık 40 metre metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde acı içerisinde hareketsiz kalan Karadayı cep telefonu ile önce arkadaşını ardında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Karadayı’nın bulunduğu bölgedeki şartların zorlu olması nedeniyle Jandarma, AKUT ve UMKE sevk edildi. Ekipler uzun süren zorlu çalışmanın ardından Karadayı’ya iple kurtarma istasyonu kurarak ulaştı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Karadayı bulunduğu yerden çıkartıldı. Sedyeye alına karadayı yaklaşık bir kilometre taşınarak bekleyen ambulansa alındı. Ambulans’ta yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Karadayı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AKUT ekip lideri Fatih Işık, yaptığı açıklamada, yaralının düştüğü yerin yaklaşık 40 metrelik kayalık bir alan olduğunu söyledi. Operasyona 10 kişilik ekiple çıktık. Olayın yaşandığı yere iple kurtarma istasyonu kurarak yaralıyı yukarı taşıdık. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun sonunda yaralıyı ambulansa ulaştırdık.” dedi.