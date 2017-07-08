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08 Temmuz 2017 19:44

Kayalıklardan düşen şahıs derede mahsur kaldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan şahıs, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından 8 metre genişliğindeki dereye istasyon kurularak kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen şahıs derede mahsur kaldı

08 Temmuz 2017 19:44


Edinilen bilgilere göre; Olay Yanıklar mahallesi yeşil vadi’de meydana geldi. Vadinin kenarında yürüyüş yapan 52 yaşındaki Atilla Kavaklı 5 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek yaralanan. Dere kıyısında mahsur kalan UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.


Vadinin içinde derenin kıyısında arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Atilla Kavaklı, bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Kolunda ve sırtında ezilme meydana gelen Kavaklı, derenin karşısındaki yola ulaşamadığından arkadaşı cep telefonuyla 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Suyun yüksek olması nedeniyle bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekipler, derenin üzerine iple istasyonu kurdu. Kavaklı, oturduğu sedye ipe bağlanarak 8 metre genişliğindeki derenin karşı yakasına taşındı. Yaklaşık 20 dakika süren kurtarma çalışması. Derenin karşısında bekleyen ambulansa ulaştırıdı. Kavaklı Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kavaklı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.




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