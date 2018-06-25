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25 Haziran 2018 23:36

Kayalıklardan düşen şahsı Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen şahsı Sahil Güvenlik kurtardı

25 Haziran 2018 23:36


Edinilen bilgilere göre, Büyük Boncuklu Koyu’nda doğa yürüyüşüne çıkan Yetim Çelik (51), dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde acı içerisinde hareketsiz kalan Çelik’in yakınları ve çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Çelik’in düştüğü yere karadan ulaşımın zor olması nedeniyle Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte botla olay yerine hareket etti. Denize yakın alana düşen Çelik, sedye ile bota alındı. Bot ile Büyük Boncuklu Koyu’nda bekleyen ambulansa ulaştırılan Çelik, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.




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