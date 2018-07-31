Kaybolan Rus turist için AKUT ve jandarma seferber oldu

Edinilen bilgiye göre; Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Marmaris ekibine, 24 yaşındaki Rus Ariat Zaripov’un kayıp ihbarı yapıldı. AKUT ekipleri jandarmayla beraber sabahın erken saatlerinde Marmaris’in 25 kilometre kırsalındaki turistik Turunç Mahallesi’ne hareket etti. Turistin telefonundan sinyal alan AKUT ekipleri, Turunç girişindeki karayolu ve ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Jandarmanın da destek verdiği 7 saat süren arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı. Turunç Jandarma Karakol ekipleri, Rus turistin arkadaşları ve taksicinin ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sarhoş turistin taksi ile Turunç Mahallesi girişine geldiği, daha sonra yürüyerek gittiği öğrenildi.