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28 Şubat 2018 23:07

Kayıp kişinin arama çalışmaları sürüyor

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde akşam saat 19.

Kayıp kişinin arama çalışmaları sürüyor

28 Şubat 2018 23:07

15 sıralarında İskele Caddesi’ne bağlanan tali yoldan geçmeye çalışırken denize yakın Kocaçay Deresi’nin taşması sonucu sel sularına kapılarak denize sürüklenen araçta bulunan Sinan Gümüş’ün arama çalışmaları devam ediyor.


Havadan helikopter ile arama çalışmaları sona erdirilirken, denizde ve karada kayıp Sinan Gümüş’ün aranmasına ekiplerce devam ediliyor. 48 AAV 96 plakalı aracın içerisinde bulunan ve olay yerinden 800 metre ileride bulunan Sinan Gümüş’ün eşi Fidan Gümüş’ün cesedi bulunduğu alandan alınarak otopsi için savcılığın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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