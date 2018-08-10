Kayıp olan yaşlıyı Akut ekipleri buldu

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Geriş Burnu Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Sabri Kart’tan (69) haber alamayan yakınları 112 çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine Fethiye AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri Parkinson ve Alzaymır hastası olduğu belirtilen Kart’ın bulunması için bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin 2 saatlik aramasının ardından yaşlı adam, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Ayağında ayakkabısı olmadığı için AKUT ekipleri şahsı sırtında taşıdı. Kart’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.