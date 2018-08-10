Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 14:02

Kayıp olan yaşlıyı Akut ekipleri buldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Parkinson ve Alzaymır hastası olan yaşlıyı, AKUT ekipleri ormanlık alanda buldu.

Kayıp olan yaşlıyı Akut ekipleri buldu

10 Ağustos 2018 14:02


Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Geriş Burnu Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Sabri Kart’tan (69) haber alamayan yakınları 112 çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine Fethiye AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri Parkinson ve Alzaymır hastası olduğu belirtilen Kart’ın bulunması için bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin 2 saatlik aramasının ardından yaşlı adam, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Ayağında ayakkabısı olmadığı için AKUT ekipleri şahsı sırtında taşıdı. Kart’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç