Kaymakam Demirkale’den 15 Temmuz gazisine ziyaret

Kaymakam Demirkale, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan darbe girişimi esnasında, Jandarma Genel Komutanlığında, Jandarma Er olarak görev yaparken yaralanan Gazi Muhammet Deniz’i ve ailesini ziyaret etti.

Karaburun Mahallesinde oturan 15 Temmuz Gazisi Deniz’i ziyarette Kaymakam Demirkale’ye, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş İsa Yılmaz eşlik etti.

15 Temmuz Gazisi Muhammet Deniz ve ailesi ile sohbet eden Kaymakam Demirkale, Devletin bütün kurumları ile vatan için canını vermekte, kanını dökmekte bir an olsun tereddüt etmeyen kahramanlar ve ailelerinin daima yanında olduğunu belirtti.

Heyet, Gazi Deniz’in ardından, 15 Temmuz Şehidinin, Dalyan Mahallesinde oturan kardeşini ziyaret etti.