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22 Aralık 2016 09:37

Kaymakam Mehmet Gödekmerdan’dan veda ziyareti

Kaymakam Mehmet Gödekmerdan’dan veda ziyareti

22 Aralık 2016 09:37

Bodrum Kaymakamı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.
Son yayınlanan kararname ile Tokat Vali Yardımcılığı’na atanan Bodrum Kaymakamı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti. Gödekmerdan’ın veda ziyaretinde Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ ve Kemal Orman da hazır bulundu.
Gödekmerdan, zamanın çabuk geçtiğini belirterek, “Bodrum’a gelişim daha dün gibi. İnsan ömrü de öyle. Gerçi ömrümüz olursa yine görüşeceğiz, geleceğiz buraya. Buradan ayrılırken tabii önemli olan iyi bir iz bırakmak, iyi bir ses bırakmak. İnsanlar bizlere bir ‘Allah razı olsun’ derse, o bizim için önemli.” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Bodrum’a yapmış olduğu katkılardan dolayı Gödekmeredan’a teşekkür ederek, “Bodrum’a vermiş olduğunuz emekler her zaman takdir edilmiştir. Her şey için sizlere teşekkür ederiz.” dedi.



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