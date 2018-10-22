Kaymakam Yıldız başarılı polisi ödüllendirdi

Muğla Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevini yerine getirirken üstün başarı ve gayret gösteren polis memuru, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Caner Yıldız'ın makamında gerçekleştirilen törene İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Evcimen ve Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amiri Can Kurt katıldı.

Ödül töreni ile ilgili açıklama yapan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, ödüllendirme geleneğinin polislerin görevleri esnasında motivasyonlarını arttırmak ve görev kalitesinin üst seviyelere taşınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Yılmaz ayrıca, ödül alan polis memuru Mehmet Erdan'ın önümüzdeki süreçte emekliye ayrılacağını dile getirdi.