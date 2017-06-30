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30 Haziran 2017 14:21

Kaymakam Yüksel askerlerin durumu hakkında açıklama yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda 98 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavileri devam ediyor.

Kaymakam Yüksel askerlerin durumu hakkında açıklama yaptı

30 Haziran 2017 14:21

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, tedavileri devam eden askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.


Askerlerin durumu ile ilgili açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, “Gerekli numuneler alınarak laboratuvara gönderildi, sonuç bekliyoruz. Tek sevindirici durum hayati tehlikenin olmayışı. Üs komutanlarıyla yaptığım görüşmede yemekten bir zehirlenme olayı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir yemekten zehirlenme olsa, yemeği yiyenler aynı anda fenalaşırdı. Hastanede tedavi altına alınan askerler 3-4 gün içinde aralıklarla başvuranlardan oluşuyor. Bunların içinde çarşı iznine gidip dönenler bile var. Bu nedenle inceleme devam ediyor. Şu anda hastanede 3 askerimiz ters bir durum olmasın diye kontrol altında tutuluyor. Onların da hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi.




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