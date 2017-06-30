Kaymakam Yüksel askerlerin durumu hakkında açıklama yaptı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, tedavileri devam eden askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Askerlerin durumu ile ilgili açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, “Gerekli numuneler alınarak laboratuvara gönderildi, sonuç bekliyoruz. Tek sevindirici durum hayati tehlikenin olmayışı. Üs komutanlarıyla yaptığım görüşmede yemekten bir zehirlenme olayı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir yemekten zehirlenme olsa, yemeği yiyenler aynı anda fenalaşırdı. Hastanede tedavi altına alınan askerler 3-4 gün içinde aralıklarla başvuranlardan oluşuyor. Bunların içinde çarşı iznine gidip dönenler bile var. Bu nedenle inceleme devam ediyor. Şu anda hastanede 3 askerimiz ters bir durum olmasın diye kontrol altında tutuluyor. Onların da hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi.