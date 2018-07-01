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01 Temmuz 2018 15:53

Kayyum atanan yabancı sermayeli şirkete Ukrayna Büyükelçisi’nden ziyaret

Avrupa’nın en büyük tersanesi Ukrayna sermayeli DSV Yatçılık firmasını ziyaret eden Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, firmanın sermaye ortağı Marmaris Yapı İnşaat Turizm Limited şirketi arasındaki anlaşmazlığa düşmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kayyum atanan yabancı sermayeli şirkete Ukrayna Büyükelçisi’nden ziyaret

01 Temmuz 2018 15:53

Büyükelçi, sorunun iki ülke arasındaki iyi niyet anlaşması çerçevesinde aşılabileceğini söyledi.


Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi’nde bulunan DSV Yatçılık firması hafta sonu sürpriz bir misafiri ağırladı. 80 milyon lira üzerinde yatırımı ile Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan yabancı sermayeli DSV’nin sermaye ortağı Marmaris Yapı İnşaat Turizm firması geçtiğimiz günlerde şirketin zarar ettiğini öne sürerek mahkeme kararı ile kayyum atanmasını istemişti. Mahkeme şirketin talebini kısmen kabul ederek 3 kişiden oluşan kayyum atamış ancak şirketin faaliyetini ve müdürü Hülya Alizade’nin yetkilerinin devam etmesine karar vermişti.


İki ortak arasında yaşanan anlaşmazlığı öğrenen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, hafta sonu Marmaris’e gelerek DSV’nin kurucu ortakları Ukraynalı iş adamı Valeriy Stepanenko ile şirketin kurucusu ve müdürü Hülya Alizade’ye tersanede ziyarette bulundu.


Büyükelçi Sybiha ziyarette, DSV Yatçılığın Türkiye’de büyük yatırım yaparak yatçılık sektöründe dünyada ödüller aldığına dikkat çekti. Sybiha, açılan dava hakkında kurucu ortaklardan bilgi aldı.




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